Ritiro Palermo, Ranocchia: «Non dobbiamo ripetere gli errori dell’anno scorso»

Sesto giorno di ritiro a Livigno per il Palermo. Filippo Ranocchia è intervenuto in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«Sono arrivato a gennaio e non credo che i tifosi abbiano bisogno di stimoli per abbonarsi. La squadra è determinata, vogliamo raggiungere grandi traguardi. Lotteremo su tutti i palloni. Dobbiamo approcciare le partite con la concentrazione giusta, non dobbiamo ripetere gli errori dell’anno scorso, come la gestione del vantaggio. A tutte le squadre serve uno zoccolo duro, non so chi arriverà. Dionisi ha parlato con tutti, ha chiesto entusiasmo e disponibilità. Stiamo lavorando. La prima amichevole? È una partita che arriva dopo una settimana di ritiro, dobbiamo mettere dentro le idee che chiede l’allenatore e dobbiamo andare oltre il limite fisico. Un test che serve per conoscerci meglio».