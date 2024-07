Clausola rescissoria e affare fatto: a poche ore dalla finale è terremoto Nico Williams | Preso in un lampo

Il talento spagnolo esploso in questo Europeo ha trovato un club che lo vuole fortemente e ha deciso di pagare la clausola per acquistarlo.

Competizioni come i Mondiali o gli Europei sono sempre molto importanti per le intere nazioni. Queste però spesso e volentieri rappresentano un enorme trampolino di lancio per diversi calciatori, i quali fanno il salto di qualità proprio con la casacca delle loro selezioni. Durante il torneo che si sta giocando in terra tedesca e che è arrivato ormai al capolinea, di sicuro abbiamo potuto assistere alla totale esplosione di Nico Williams.

Il giovane talento spagnolo lo abbiamo conosciuto subito nella sfida tra la Roja e l’Italia, dove ha fatto impazzire completamente tutta la retroguardia azzurra, e in particolar modo Giovanni Di Lorenzo. Il ragazzo di proprietà dell’Atletico Bilbao però si è confermato anche nelle partite successive, ed è stato uno dei trascinatori delle Furie Rosse che hanno raggiunto la finale.

Come spesso accade in circostanze del genere, su di lui sono iniziati a circolare subito i primi rumors di mercato, anche dalla nostra Serie A. Nelle ultimissime ore però qualcosa da questo punto di vista si è mosso in maniera decisiva. Un club infatti ha deciso di pagare la clausola rescissoria per il talentuoso ragazzo e di portarselo a casa, rafforzando così in maniera eccezionale il proprio reparto offensivo.

Ecco dove giocherà Nico Williams

C’è un top club europeo che è in totale ricostruzione negli ultimi anni. Si tratta del Barcellona, che ha intenzione ancora una volta di cambiare tanto a livello di rosa. I Blaugrana con Flick in panchina stanno iniziando a muoversi sul mercato, e hanno individuato proprio in Nico Williams uno dei rinforzi ideali.

Addirittura ai piani alti del Camp Nou si sta palesando sempre con maggiore insistenza l’idea di pagare la clausola rescissoria presente nel suo contratto dal valore di 55 milioni di euro per fargli vestire la maglia catalana.

Un Barça sempre più in versione Roja

Nel caso in cui Williams venisse realmente acquistato i Blaugrana andrebbero a ricostituire la linea offensiva della nazionale spagnola proprio con lui e con Lamine Yamal, che nonostante i suoi 16 anni è già titolare e decisivo nelle Furie Rosse.

Vedremo nei prossimi giorni se il Barcellona chiuderà questa grande operazione di mercato, facendo così svanire anche i sogni delle squadre italiane.