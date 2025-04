Cosenza-Brescia, Maran: «Difficile riprendersi da questa mazzata»

Rolando Maran non nasconde l’amarezza dopo il pareggio subito nel finale contro il Cosenza. In conferenza stampa, come riportato da tifobrescia.it, il tecnico delle Rondinelle ha espresso tutto il suo rammarico per una vittoria sfumata all’ultimo respiro.

«Fa male anche oggi perché era stata una settimana complicata per quanto abbiamo vissuto sabato scorso» ha dichiarato Maran. «Oggi siamo arrivati qua facendo la partita che dovevamo fare, secondo me in grandissimo controllo. Riuscivamo a difendere come dovevamo, soprattutto sugli esterni».

Il tecnico ha poi sottolineato gli episodi sfavorevoli: «Eravamo in vantaggio con un altro episodio tralasciato dall’arbitro che invece era rigore. Poi è venuto fuori l’episodio che ha condizionato tutto. Ma nella sofferenza ci siamo esaltati, fino al recupero quando quel flipper ci ha negato la vittoria».

Maran ha evidenziato come la sua squadra abbia concesso poco: «Non avevamo mai rischiato di subire un gol, Lezzerini non aveva fatto parate».

Guardando avanti, il tecnico prova a trovare motivazioni: «Se guardi questo, è una mazzata difficile da riprendersi; se guardi la prestazione delle ultime tre partite invece, ti deve dare ancora più carica. Sembra sia tutto difficile, ma ci deve dare forza. Siamo inviperiti, ci sconvolge».