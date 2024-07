Gazzetta dello Sport: “Cremonese scatenata, Stroppa per la A vuole Gytkjaer o Brunori”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul mercato di B con la Cremonese scatenata che ha messo nel mirino anche Brunori.

La Cremonese è attualmente al lavoro per completare la rosa, cercando di colmare una casella molto importante: quella del giocatore che fa la differenza segnando gol decisivi. Nonostante la squadra sia numerosa e competitiva, manca ancora l’attaccante in grado di garantire un certo numero di reti.

Uno dei profili che interessa particolarmente alla Cremonese è Matteo Brunori, reduce da due stagioni da 17 gol ciascuna a Palermo. Tuttavia, il costo del suo cartellino è elevato: il Palermo chiede almeno otto milioni di euro, una cifra che potrebbe risultare proibitiva. Inoltre, Brunori ambirebbe a giocare in Serie A, rendendo il suo futuro incerto, specialmente dopo l’acquisto di Henry da parte del Palermo.

Un altro giocatore che piace alla Cremonese è Pedro Mendes dell’Ascoli, retrocesso in Serie C, ma qui la concorrenza del Modena è forte. Gli emiliani sembrano in vantaggio per l’acquisto del portoghese con un’operazione da circa 2,5 milioni di euro e un triennale offerto all’attaccante. Tuttavia, la Cremonese ha tentato un inserimento in extremis per assicurarsi il giocatore.

In alternativa, la Cremonese potrebbe sondare il terreno per Manuel De Luca della Sampdoria, che ha realizzato dieci gol nella scorsa stagione. Con l’arrivo di Massimo Coda a Genova, le possibilità che De Luca resti blucerchiato sono basse, e il giocatore ha un buon mercato.

Il sogno della Cremonese sarebbe quello di prendere Christian Gytkjaer, legato da un ottimo rapporto con il tecnico Stroppa, avendo già lavorato insieme a Monza. Gytkjaer ha un contratto con il Venezia fino al giugno 2025, ma se il club veneto dovesse prendere molti rinforzi in avanti, potrebbe aprirsi una possibilità di trasferimento.

La Cremonese continua a setacciare il mercato a caccia di un attaccante che possa fare la differenza, consapevole che questo profilo è tra i più richiesti. La squadra è determinata a trovare la soluzione giusta per garantire un attacco efficace nella prossima stagione.