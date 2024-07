Thiago Motta chiama Giuntoli: prova a fare questo scambio con la Roma | Sacrificio Chiesa

Thiago Motta prova a spingere per un nuovo colpo e chiama direttamente Giuntoli: il sacrificio è Chiesa.

C’è stato il primo giorno di scuola per Thiago Motta. Il neo allenatore della Juventus ha messo piede per la prima volta in una big, dopo le grandi cose fatte a La Spezia e a Bologna, e il ritiro è iniziato tra rossi e tanta voglia di fare bene anche con i bianconeri, proprio lui che è un ex Inter e un eroe della magica stagione del 2010.

Se al coro intonato di fronte a lui dai tifosi juventini di “chi non salta nerazzurro è” Thiago ha preferito non saltare, la voglia di entrare nel cuore della gente a Torino è tanta. Per fare bene però l’ex centrocampista dovrà essere messo nelle migliori condizioni con una squadra competitiva e rivoluzionata rispetto allo scorso anno.

Nelle scorse ore, come racconta la Gazzetta dello Sport, Thiago Motta avrebbe chiesto direttamente alla società un nuovo colpo. Un giocatore, in arrivo dalla Roma, per il quale a sacrificarsi potrebbe essere Federico Chiesa, il quale – non è un segreto – ha imbastito già una trattativa con i giallorossi per approdare nella Capitale.

Thiago Motta boccia Chiesa

A incidere sul possibile scambio dunque come riferito dalla rosea, sarebbe stato direttamente il neo allenatore, il quale avrebbe – come si è raccontato in questi giorni – già bocciato Chiesa. A lui Thiago Motta preferirebbe un uomo di più qualità e affidabilità tattica.

L’idea di Thiago Motta per sostituire sulla fascia il nazionale azzurro sarebbe Stephan El Shaarawy. L’ex Milan infatti a Roma non troverà posto tra i titolari il prossimo anno, e potrebbe essere sacrificato per arrivare a Chiesa, vero obiettivo di De Rossi per l’attacco.

Juve, El Shaarawy-Chiesa: ipotesi scambio

Un El Shaarawy alla Saelemaekers. Esterno diligente, capace di gol e assist, importante anche in fase difensiva e nel ripulire i palloni. Thiago Motta potrebbe convincere il numero 92 giallorosso ad approdare in Bianconero. D’altro canto, il club giallorosso potrebbe guardare con ottimismo allo scambio, e risparmiare anche qualcosa nell’eventuale acquisto di Chiesa, obiettivo numero uno di Daniele De Rossi per l’attacco.

In questo momento Chiesa starebbe trattando per l’ingaggio – anche con la Juventus, nonostante il rinnovo sia ancora lontano – ma la Roma sembra aver scelto. E chissà che Giuntoli non riesca a strappare alla Roma anche El Shaarawy, proprio nell’operazione Chiesa.