Palladino e Pradè sono d’accordo: addio Fiorentina, lo hanno messo in vendita | 25 milioni di euro e addio

Il mercato della Fiorentina deve entrare nel vivo. Solo con una cessione importante il dg Daniele Pradè potrà definire i primi acquisti

Anche per la Fiorentina così come per altri club di primo piano la campagna acquisti e cessioni deve di fatto ancora cominciare. Definito l’ingaggio di Raffaele Palladino come nuovo allenatore al posto di Vincenzo Italiano la dirigenza viola ha individuato alcuni obiettivi di mercato con cui rinforzare la rosa.

In particolare sarebbero due i profili che il direttore generale viola Daniele Pradé vorrebbe portare a Firenze accontentando le richieste dell’ex tecnico del Monza: il trequartista dei brianzoli Andrea Colpani e l’attaccante esterno islandese del Genoa Albert Gudmundsson, seguito anche dall’Inter.

Elementi di alto livello che accrescerebbero il tasso tecnico della rosa a disposizione di Palladino. Come tutti i giocatori di primo piano ancora sotto contratto con le rispettive società il costo del loro cartellino non è proprio esiguo.

Ed è per questa ragione che la Fiorentina per accontentare le richieste di Monza e Genoa sarà costretta a privarsi di un pezzo da novanta del suo attuale organico. E tutti gli indizi portano verso un solo nome, quello di Nico Gonzalez.

Addio Fiorentina, la cessione è imminente: serve per sbloccare il mercato

Non più tardi di qualche settimana fa Daniele Pradé dichiarò l’incedibilità dell’attaccante argentino impegnato in questi giorni in Coppa America con la sua nazionale. Quello di Gonzalez è stato finora il miglior acquisto realizzato sotto la gestione di Rocco Commisso.

Con i suoi gol e assist nelle ultime tre stagioni ha trascinato i viola sia in campionato che soprattutto nelle coppe dove la squadra di Italiano nelle ultime due stagioni ha raggiunto ben tre finali. Ora però è forse arrivato il momento che le strade dell’ex Stoccarda e del club toscano si dividano.

Addio Fiorentina, quanto costa Nico Gonzalez: Pradè fissa il prezzo del cartellino

Sarà dunque lui la pedina da sacrificare per consentire alla Fiorentina di sbloccare il mercato in entrata. A quanto pare il dg Pradè avrebbe anche fissato il costo del cartellino, un messaggio esplicito a tutte le potenziali acquirenti.

Chi vuole Nico Gonzalez dovrà investire una cifra non inferiore ai 30 milioni di euro, raggiungibili anche attraverso i bonus. In Italia un attaccante come Gonzalez potrebbe interessare a club del calibro di Inter, Napoli e Roma. Il mercato è ancora lungo, staremo a vedere.