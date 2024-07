Marotta lo avvisa: contratto da un anno, se va bene rinnoviamo | Altra genialata a parametro zero

Marotta mette le mani su un altro rinforzo a parametro zero. Un anno di contratto: c’è la volontà del giocatore.

L’Inter si prepara alla prossima stagione con calma e grande organizzazione. I campioni d’Italia che difenderanno il titolo apparentemente da favoriti il prossimo anno, stanno conducendo un’estate serena, senza squilli, grandi cessioni e acquisti esorbitanti. Confermare i top e puntellare, è stato il diktat della società.

L’infortunio di Buchanan ha costretto però un’Inter praticamente pronta a scendere in campo già a giungo, a rivalutare il mercato in entrata, soprattutto in zona difesa. Che nelle retroguardia ci fosse qualcosa da sistemare, lo avevano notato molti, soprattutto per la situazione contrattuale di alcuni big.

Diversi calciatori infatti, che hanno rappresentato nei tre anni di Inzaghi la spina dorsale della squadra, sono in scadenza nel 2025 e al momento nessuno sembra vicino al rinnovo. Ecco perché Marotta sta guardando con interesse il mercato dei giocatori svincolati. Uno, proprio dalla Serie A, potrebbe vestire nerazzurro la prossima stagione. Si tratta di un ex Milan.

Colpo a parametro zero

Dei tanti giocatori in scadenza di contratto finiti sotto la lente di ingrandimento in casa nerazzurra, uno su tutti sembra destinato a intavolare una trattativa nelle prossime ore. Come riferisce Sky Sport inoltre ci sarebbe anche la volontà del giocatore di approdare a Milano.

Stiamo parlando di Ricardo Rodriguez, ex capitano del Torino ormai free agent, visto che il contratto scadeva nel giugno del 2024. Ormai libero da ogni vincolo, lo svizzero potrebbe decidere di accasarsi alla Pinetina, ma ci sono alcuni sviluppi di cui tenere conto. Ecco come sta andando la trattativa.

Inter, occhi su Ricardo Rodriguez

Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l’ex Milan Ricardo Rodriguez, portato in Serie A proprio dai rossoneri, sarebbe vicino a intavolare una trattativa con l’Inter. Sky Sport ha riferito dell’interessamento del giocatore, che è ormai svincolato e in uscita dal Torino.

Il numero 13 della nazionale svizzera, che ha eliminato gli azzurri di Spalletti conducendo un grande Europeo, però non convince a pieno la società, per ingaggio ma soprattutto per carta di identità. Classe 1992 Rodrigeuz a 32 anni, potrebbe accasarsi all’Inter con un contratto di un anno, per poi avere l’opzione di rinnovare nel 2025 in caso riuscisse a convincere allenatore e società. L’Inter valuterà il da farsi nei prossimi giorni, poi in caso di accordo Rodriguez avrebbe già dato il suo ok.