Lascia l’Inter e va… al Monza: l’affondo del Condor Galliani | Lo prendono praticamente gratis

L’Inter prepara la cessione. Il giocatore ormai fuori dal progetto lo prende il Monza: Galliani lu vuole praticamente a parametro zero.

L’Inter prosegue il suo calciomercato col pilota automatico. Rinnovi, pochi acquisti ma mirati, e poche cessioni e sconvolgimenti di rosa. Si punta tutto sul blocco Campione d’Italia, anche per il 2025, dunque. Ma rimane qualche esubero da piazzare in estate, per permettere anche alla rosa – colma in tutti i reparti – di respirare.

Ma anche il Monza prosegue il suo calciomercato a suon di colpi. Dopo Forson, Galliani infatti a metà giugno ha annunciato Alessandro Nesta come nuovo allenatore, e il progetto del club è quello di provare quest’anno a puntare a qualcosa in più della salvezza.

Salutato Palladino in direzione Firenze, il condor – soprannome dato al ds ai tempi del Milan – proverà a mettere a segno altri colpi autorevoli. L’asse Inter-Monza rimane calda, dopo l’operazione Di Gregorio, o Carlos Augusto. Ecco perché Galliani vorrebbe portare un nerazzurro in Brianza, in uscita dall’Inter, praticamente a costo zero. L’Inter potrebbe lasciarlo partire.

Inter, cessione al Monza

Sono tanti i giocatori in uscita dall’Inter, soprattutto in attacco. Da Arnautovic, che potrebbe rimanere il prossimo anno alle spalle di Taremi, Thuram e Lautaro, fino a Sanchez. Anche in difesa potrebbe essere prevista qualche partenza, ma Marotta vorrebbe sfoltire la rosa soprattutto nel reparto avanzato.

Uno su tutti, già da settimane all’interno di tante voci di mercato, è sicuramente Correa. L’ex Lazio infatti non risulta al momento un giocatore su cui Inzaghi vuole puntare il prossimo anno, e su di lui sarebbe piombato secondo il giornalista Schira, proprio il Monza.

Correa-Monza: la volontà del giocatore

Dopo l’esperienza all’etero, Correa è tornato in Italia e prenderà parte al ritiro interista. L’argentino, acquistato per volontà di Inzaghi a una bella cifra (circa 25 milioni di euro nel 2021) non ha mai inciso a Milano, e nel 2023 ha iniziato a girare in prestito senza trovare fortuna.

Quest’anno, decisamente fuori dal progetto tecnico nerazzurro, il giocatore potrebbe trovare in un altro club di Serie A, il Monza, nuovi stimoli. Ma soprattutto una maglia da titolare. L’Inter per il suo cartellino chiede una cifra che si aggira sui 10 milioni, ma Galliani potrebbe convincere Marotta a portarlo in Brianza in prestito per un anno, con diritto di riscatto. Manca l’ok del giocatore, secondo il giornalista Schira, le squadre potrebbero intavolare una trattativa a breve.