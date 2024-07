TMW: “Palermo, accordo con il Lecce per Blin”

Colpo a sorpresa per il centrocampo del Palermo. Come riportato da Alessio Alaimo su “TMW” i rosanero hanno trovato l’accordo con il Lecce per Blin.

Dopo due stagioni in Serie A, Alexis Blin è pronto a scendere di categoria. Il centrocampista del Lecce è a un passo dal Palermo. Il club rosanero ha raggiunto un’intesa con la società salentina e l’operazione adesso risulta essere in chiusura: affare a titolo definitivo e triennale pronto per il classe 1996 francese.

Blin nell’ultima annata con il Lecce ha collezionato 31 presenze, mettendo a referto due assist. In quella precedente, la sua prima in Serie A, aveva giocato per 35 volte in Serie A e realizzato anche il suo unico gol nella massima categoria italiana. Il sodalizio giallorosso lo acquistò nel 2021, in Serie B, dall’Amiens per 300 mila euro.