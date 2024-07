«Palermo? Nessuno mi ha chiamato, quindi non posso confermare le voci. Stiamo lavorando per il futuro del ragazzo. In questo momento la nostra intenzione è di far proseguire la sua carriera in Belgio». Queste le parole ai microfoni dì ilovepalermocalcio.com di Thaddeus Kennedy Idama agente di Chukwubuikem Ikwuemesi, attaccante della Salernitana accostato in questo mercato al Palermo.

