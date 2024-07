Pep, io vorrei andare in Arabia: lascia il Manchester City da re assoluto | Senza di lui sarà un disastro

Un pilastro assoluto dei Citizens è pronto a dire addio e trasferirsi nella Saudi Pro League per percepire un ricco stipendio.

Il Manchester City è stata una delle squadre più forti degli ultimi anni. Dopo tanti successi in patria i Citizens finalmente lo scorso anno sono riusciti a vincere anche in Europa, alzando al cielo la tanto sognata Champions League proprio in faccia all’Inter.

Un percorso importante dunque per il club inglese, merito in gran parte di un allenatore del calibro di Pep Guardiola, ma anche di calciatori di livello assoluto, che sono tra i migliori interpreti al mondo. Preservare la forza della rosa è di sicuro uno dei trucchi di questa squadra, che tiene sempre i principali top player e ad ogni sessione di mercato fa qualche innesto di qualità.

Purtroppo però questa tendenza rischia di dover essere scalfita in questa finestra di trasferimenti estiva. Uno dei perni principali della rosa infatti ha chiesto a chiare lettere la cessione per trasferirsi in Arabia Saudita, dove percepirà un ingaggio di dimensioni abnormi. Un vero colpo al cuore dunque per il City, che perde uno dei suoi elementi migliori e deve valutare il rimpiazzo.

Ecco chi vuole andare via da Manchester

Dopo qualche timido tentativo ad inizio estate, l’Al Nassr è tornato fortemente alla carica per Ederson. Il club in cui milita tra gli altri anche Cristiano Ronaldo, soprattutto in seguito al naufragio della trattativa che avrebbe portato nella Saudi Pro League Szczesny, ha virato nuovamente sul portiere brasiliano del Manchester City, trovando già l’accordo con il giocatore, che accetta di buon grado la destinazione.

A non essere convinti dell’affare però sono proprio i Citizens, che sia per una questione tecnica (Guardiola non vuole privarsi del proprio estremo difensore) che economica (l’offerta di 30 mln di euro è bassa a fronte della richiesta di 50) hanno rispedito al mittente il primo assalto. E’ molto probabile però che la squadra saudita torni a bussare alla porta per accaparrarsi il giocatore.

Guardiola inizia a studiare il successore di Ederson

Vista che la volontà dell’estremo difensore è chiara, e che come detto l’Al Nassr tornerà a spingere per prendere il portiere, il tecnico catalano sta iniziando a valutare i nomi di un possibile sostituto.

Da questo punto di vista i profili sono diversi. Di sicuro uno dei preferiti è Mike Maignan, bravissimo sia con le mani che con i piedi, aspetto fondamentale per Guardiola.