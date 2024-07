Corriere dello Sport: “Caligara al Sassuolo. Frosinone, arriva Ambrosino in prestito. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulle trattative del giorno in Serie B.

Dopo il riscatto di Kvernadze e l’arrivo di Cittadini dall’Atalanta, il Frosinone sta per ufficializzare il terzo colpo di mercato in entrata. Tra lunedì e martedì, infatti, dopo il rientro di domenica del Napoli dal ritiro di Dimaro, l’attaccante dei partenopei Giuseppe Ambrosino (2023), diventerà un calciatore del club di Viale Olimpia (formula del prestito fino al prossimo 30 giugno). La quarta new entry, poi, dovrebbe essere rappresentata da Jeremy Oyono , gemello di Anthony che è nel Frosinone già da due stagioni. Il classe (2001), svincolato dal Boulogne, sta svolgendo uno stage con i giallazzurri nel ritiro di Fiuggi e ora toccherà a mister Vivarini decidere se tesserarlo o meno. Il Catanzaro ha ufficializzato l’arrivo dell’esterno sinistro a tutto campo Umberto Morleo (19), reduce da una stagione vincente in serie D col Trapani, ma di proprietà Juventus NG che lo ha ceduto al Catanzaro pronto a far sottoscrivere al giovane talento un contratto triennale. È un nuovo giallorosso anche il portiere Andrea Dini (28) che arriva in contratto annuale dal Crotone col quale è avvenuto lo scambio con Andrea Sala (30) La Carrarese continua a guadare in casa del Pisa per arrivare ai cartellini degli attaccanti esterni Lisandru Tramoni (21) e Alessandro Arena (23). Piace sempre anche Paolo Bartolomei (34), centrocampista del Perugia. Approda al Sassuolo a titolo definitivo dall’Ascoli per circa 500mila euro, con contratto biennale, il centrocampista Fabrizio Caligara (24), che Fabio Grosso ha avuto alla Juve Primavera. Trattativa per il difensore olandese Cas Odenthal (23), in uscita dal Como. In partenza i difensori Martin Erlic (26) che ha richieste in Bundesliga, Ruan Tressoldi (25) che dopo 2 anni e mezzo in Italia ha chiesto di poter tornare in Brasile, e Stefano Piccinini (21) destinato al prestito al Gubbio in C.

Il Cesena ha raggiunto con il Como l’accordo per prendere il difensore centrale Marco Curto (25), con la formula del prestito e opzione di riscatto: il suo arrivo in Romagna è atteso lunedì prossimo. ll Modena ha reso note le due cessioni in prestito di Abdoul Guiebre (27) e Michele Pezzolato (20). Il laterale originario del Burkina Faso è infatti un nuovo calciatore della Torres, cui si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto. Il portiere classe 2004, invece, ha firmato un biennale con opzione per altre due stagioni, per poi trasferirsi in prestito secco annuale al Carpi.