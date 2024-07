Corriere dello Sport: “Obiettivo Hrustic per il Palermo”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato del Palermo.

Sembra che il Palermo stia monitorando con attenzione il mercato del Verona. Dopo l’acquisto dell’attaccante Thomas Henry, il club rosanero potrebbe non aver terminato le sue operazioni con l’Hellas. Infatti, il centrocampista Ajdin Hrustic e il difensore centrale Federico Ceccherini sono nel mirino del Palermo.

Ajdin Hrustic, classe 1996, è un centrocampista australiano con passaporto rumeno, il che lo rende un giocatore comunitario. Reduce da un’esperienza all’Heracles in Olanda, Hrustic sembra essere fuori dai piani del Verona.

Federico Ceccherini, classe 1992, è un difensore centrale che è recentemente tornato al Verona dopo un prestito al Fatih Karagumruk in Turchia. Anche lui potrebbe essere un obiettivo del Palermo, che cerca di rafforzare la sua rosa in vista della prossima stagione.

Il Palermo guarda sia al presente che al futuro con attenzione. Un esempio di investimento per il futuro è Valentin Gomez, un giovane difensore argentino di 21 anni con passaporto spagnolo. Acquistato dal City Group tramite il Palermo, Gomez giocherà in prestito al River Plate per mantenere alto il suo valore.

Il consolidamento della difesa è una priorità anche per il presente. Il club è in attesa di sviluppi su Niccolò Pierozzi, terzino destro della Fiorentina, e sta considerando Lorenzo Carissoni del Cittadella per il ruolo di terzino sinistro. Inoltre, potrebbero esserci nuovi acquisti per il comparto centrali in caso di uscite.

Il direttore sportivo De Sanctis è attivo su più fronti. In attacco, il Palermo sta monitorando Gianluca Lapadula del Cagliari e Stredair Appuah del Nantes. In mezzo al campo, Agustin Martegani del San Lorenzo è un obiettivo, dopo il mancato riscatto dalla Salernitana. Inoltre, il centrocampista italo-serbo Vasic, che piace al Partizan Belgrado, è concentrato sulla sua stagione con il Palermo e ha dichiarato di voler fare un’ottima annata.

Intanto, la squadra si sta preparando in Valtellina e oggi pomeriggio affronterà il Monza in un’amichevole a Temù, provincia di Brescia.