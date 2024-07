Escl. Saric: «Palermo, sono qui per restare. Darò il 100% per raggiungere l’obiettivo»

Dopo una breve parentesi in prestito all’Antalyaspor in Turchia, dove ha collezionato 32 presenze e 3 gol, Dario Saric ha fatto rientro al Palermo dove adesso vuole restare e ritagliarsi il suo spazio. Il centrocampista, dal ritiro di Livigno, ha rilasciato un’intervista in esclusiva ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com esprimendosi sull’esperienza in Turchia e sulla nuova stagione che lo attende in maglia rosanero.

Ecco le sue parole:

Sei tornato dopo un anno in Turchia. Cosa ti ha regalato questa avventura?

«E’ stato un anno molto importante, sono cresciuto come calciatore. Sono molto contento di averla fatta, mi ha aiutato tanto».

Sei tornato per restare?

«Assolutamente si, sono tornato e sono contento di stare qua».

Sei soddisfatto del tuo primo anno in rosanero?

«No. È stato un anno difficile per me e per la squadra, anche dal punto di vista fisico è stato un anno particolare. C’è voglia di rivalsa e di tenere un certo tipo di qualità in campo».

Che idea ti sei fatto della passata stagione?

«Era una squadra di alto livello, non essendoci stato faccio fatica a capire quale possa essere stata la problematica. Sicuramente sono tutti ragazzi che hanno voglia di lavorare. Non posso sapere io da un altro posto che problema c’è stato».

Come ho trovato lo spogliatoio?

«I compagni li ho trovati molto carichi, concentrati. Lo siamo tutti per fare una grande annata».

Dionisi ha parlato molto bene di te. Che rapporto hai con lui?

«Il mister l’ho conosciuto due settimane fa. Sono contento e mi fa piacere che mi reputi un valore aggiunto per la squadra. Le indicazioni variano dal ruolo, l’importante è seguire lui e farlo al meglio».

Che impressione ti hanno fatto i nuovi arrivi?

«Sono calciatori che conoscevo tutti. Chi per averli visti da fuori, chi per averci giocato contro. Sicuramente sono calciatori di alto livello, molto forti».

Perché la maglia numero 30?

«Era il numero che volevo prendere quando sono arrivato ma non era disponibile, avevo scelto l’8 ma anche questo adesso è occupato, quindi mi sono ripreso la mia trenta che mi ha accompagnato sin dall’inizio».

Messaggio per i tifosi?

«Sicuramente darò il mio 100% per raggiungere l’obiettivo».