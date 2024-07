Moriero: «Palermo grande piazza ma in B serve continuità»

Intervistato da Alessio Alaimo per “TNW” l’allenatore Francesco Moriero si sofferma a parlare di vari temi.

Ecco le sue parole:

«L’Inter si sta muovendo come sempre, magari un po’ meno rispetto agli altri anni, ma rimane la squadra favorita. E lotterà per vincere il campionato»

Inzaghi ha da poco rinnovato.

«Un grande passo. È l’allenatore ideale per l’inter».

Il Milan si è affidato a Fonseca.

«Per me Pioli rimane un grande allenatore. Vedremo Fonseca cosa inculcherà nella squadra».

C’è un po’ di scetticismo attorno a Fonseca.

«Pioli ha fatto benissimo. Poi però c’è la società che decide. Fonseca è comunque un ottimo allenatore. Forse era giusto che la storia con Pioli terminasse».

E il Napoli?

«Antonio Conte è un grande acquisto. Ha grande entusiasmo, grande responsabilità. Anche se non deve dimostrare nulla. Sono contento per lui, arriva in una piazza importante. E l’allenatore ideale».

Come sarà la B?

«Coda per la Samp è un grande colpo. Ha la sua età ma è una garanzia. Il Palermo è una grande piazza ma in B serve continuità. È un campionato complicato. La Cremonese può fare molto bene perché ha fatto fin qui un ottimo mercato».