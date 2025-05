Gazzetta dello Sport: “Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni”

CASTELLAMMARE DI STABIA – È tutto pronto per la sfida ad alta tensione del “Menti”, con la Juve Stabia che accoglie il Palermo per il turno preliminare dei playoff di Serie B. Il clima è infuocato, lo stadio sarà pieno, e le due squadre si affronteranno senza appello: solo chi vince andrà avanti, a sfidare la Cremonese in semifinale.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Juve Stabia sono tutti convocati, compreso il capitano Buglio, che resterà fuori per un problema muscolare ma ha comunque voluto essere al fianco della squadra. È invece recuperato Fortini, mentre l’unico dubbio per il tecnico Guido Pagliuca riguarda il centro della difesa: ballottaggio tra Peda (favorito) e Varnier per affiancare Bellich e Ruggero nel consueto 3-4-2-1.

Palermo, reparto arretrato in emergenza

Situazione molto più complicata in casa Palermo, dove la difesa è in emergenza: Nikolaou è squalificato, Magnani infortunato, e così Dionisi sarà costretto a rivedere l’assetto. Torna comunque Ceccaroni in posizione centrale, affiancato da Baniya e Diakité, mentre a centrocampo si rivede la coppia titolare Blin-Gomes, assente contro la Carrarese.

Sulla sinistra si va verso la conferma di Di Francesco, più offensivo rispetto a Lund, mentre a destra agirà Pierozzi. Davanti, pochi dubbi: il tecnico rosanero si affida nuovamente al tandem Pohjanpalo-Brunori, nella speranza che possano finalmente sbloccarsi in zona gol e guidare il Palermo oltre l’ostacolo.

Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, Dionisi conferma la formazione che negli ultimi tempi ha garantito maggiore equilibrio e prestazioni solide, nonostante i limiti evidenziati soprattutto nella fase difensiva. Ora però non c’è più tempo per aggiustamenti: o si vince, o la stagione finisce.