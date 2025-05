Tuttosport: “Juve Stabia-Palermo, aria da finale”

Clima da grande evento al “Romeo Menti”: il primo turno dei playoff di Serie B tra Juve Stabia e Palermo ha già fatto registrare il tutto esaurito. Un traguardo storico per i gialloblù, che per la prima volta disputano gli spareggi promozione nella loro storia in cadetteria. Come scrivono Luigi Butera e Carmine Roca su Tuttosport, la risposta del pubblico è stata travolgente, a conferma dell’entusiasmo che accompagna il club in questa stagione da sogno.

«Vedere questa squadra ai playoff è bellissimo, non solo per la città, ma per il percorso che abbiamo fatto», ha dichiarato il tecnico Guido Pagliuca, consapevole delle difficoltà della sfida ma motivato dalla forza del gruppo: «Sappiamo che sarà dura, ma siamo pronti a lottare insieme ai nostri tifosi». La Juve Stabia ha dalla sua il vantaggio del miglior piazzamento: con due risultati su tre a disposizione, potrà anche accontentarsi del pareggio nei 120 minuti.

Pagliuca avvisa: «Servirà umiltà. Ma abbiamo creato qualcosa di bello»

Nel corso della conferenza prepartita, Pagliuca ha parlato anche dell’identità costruita in stagione: «Lo so, abbiamo creato qualcosa di bello. Ma servirà umiltà per affrontare una squadra forte come il Palermo». Sul fronte infermeria, sia Fortini che Buglio sono recuperati e partiranno dalla panchina.

Dionisi: «È una finale, come gladiatori nell’arena»

Sul fronte rosanero, è tempo di resettare delusioni e rimpianti. Il Palermo sa di giocarsi il tutto per tutto in una partita secca. «Non possiamo pensare a ciò che poteva essere. Dobbiamo affrontare questa sfida come se fosse una finale», ha dichiarato l’allenatore Alessio Dionisi, come riportato da Tuttosport. Il tecnico ha ammesso di non essere soddisfatto del rendimento stagionale, ma ha spronato i suoi a reagire: «Dobbiamo provarci, per noi è come se fosse l’ultima possibilità».

A caricare l’ambiente ci ha pensato anche Alberto Galassi, membro del board del City Football Group e consigliere del Palermo: «Dobbiamo essere come gladiatori nell’arena, poi vediamo che succede». Parole che risuonano forti, anche se non sono bastate a ricucire lo strappo con la tifoseria organizzata, che ha annunciato la propria assenza dallo stadio per protesta contro una stagione vissuta al di sotto delle aspettative.

Un precedente favorevole, ma il campo è un’altra storia

Il Palermo, che ha vinto entrambi i confronti stagionali contro la Juve Stabia, si aggrappa anche alla cabala. Ma i playoff sono un’altra cosa. Per passare, dovrà imporsi entro i 120 minuti. Un’impresa difficile, in un ambiente infuocato, ma non impossibile.