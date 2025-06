Gazzetta dello Sport: “Il Palermo guarda in casa Verona”

Il Palermo guarda in casa Verona per rinforzare le fasce e ha messo nel mirino Darko Lazovic, capitano gialloblù in uscita. Come riportato da Giulio Saetta su «La Gazzetta dello Sport», il serbo è tra i profili seguiti dalla dirigenza rosanero in vista della prossima stagione. Esperienza, qualità e duttilità al servizio di Inzaghi: il club valuta la fattibilità dell’operazione. Il futuro di Lazovic, in scadenza nel 2025, potrebbe dunque tingersi di rosa.

