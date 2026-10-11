Gazzetta dello Sport: “Palumbo è super. Le pagelle di Empoli-Palermo”

Il Palermo espugna il Castellani battendo l’Empoli per 4-2 e conferma il proprio primato in Serie B. Una prestazione di grande qualità per la formazione di Filippo Inzaghi, che trova conferma anche nelle pagelle di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport. I migliori in campo sono Antonio Palumbo e Tommaso Cassandro, entrambi premiati con un 7,5.

Il centrocampista rosanero conquista anche il riconoscimento di migliore in campo, grazie a una prestazione impreziosita dalla rete del sorpasso. Ottime valutazioni anche per Bani, Augello, Segre, Ranocchia e Johnsen, tutti da 7.





Palumbo 7,5: il migliore in campo

Come evidenzia Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Palumbo è il protagonista principale della vittoria rosanero.

Il numero cinque del Palermo riceve un 7,5 e viene indicato come il migliore in campo. Il suo gol rappresenta il momento decisivo della rimonta, consentendo alla squadra di Inzaghi di completare il sorpasso dopo l’iniziale vantaggio dell’Empoli.

Nella valutazione del quotidiano, Palumbo viene premiato per la capacità di creare gioco, inventare soluzioni offensive, correre e incidere nei momenti determinanti.

Cassandro 7,5, cinque rosanero da 7

Tra i protagonisti del successo figura anche Tommaso Cassandro, autore della rete del definitivo 4-2. Per il difensore arriva un 7,5, lo stesso voto assegnato a Palumbo.

Secondo le pagelle della Gazzetta dello Sport firmate da Nicola Binda, sono numerosi i calciatori rosanero capaci di raggiungere valutazioni importanti.

Bani, Augello, Segre, Ranocchia e Johnsen ricevono tutti un 7, a conferma di una prestazione collettiva di alto livello.

Sufficienza piena anche per Fortin, premiato con un 6,5, così come Ceccaroni, Vavassori e Pohjanpalo.

Tutte le pagelle del Palermo

Palermo (4-2-3-1):

Fortin 6,5

Cassandro 7,5

Bani 7

Ceccaroni 6,5

Augello 7

Segre 7 (dal 35′ st Mazzitelli sv)

Ranocchia 7 (dal 35′ st Estevez sv)

Vavassori 6,5

Palumbo 7,5 (dal 35′ st Hernani sv)

Johnsen 7 (dal 40′ st Peda sv)

Pohjanpalo 6,5 (dal 35′ st Gabrielloni sv)

Panchina: Perin, Nespola, Gomes, Gyasi, Pierozzi, Bozzolan, Magnani.

Allenatore: Filippo Inzaghi 7.

Empoli, Seghetti e Saporiti da 6. Andreoletti 5,5

Sul fronte toscano, la Gazzetta dello Sport assegna la sufficienza a Seghetti, Ceesay, Biondini, Magnino e Saporiti.

Il voto più basso tra i titolari è il 5 attribuito a Romagnoli, Cauz e Corrado, mentre l’allenatore Matteo Andreoletti riceve un 5,5.

Empoli (3-5-1-1):

Seghetti 6

Curto 5,5

Romagnoli 5 (dal 1′ st Deli 6)

Cauz 5

Ceesay 6 (dal 45′ st Egan sv)

Biondini 6 (dal 26′ st Degli Innocenti 5,5)

Bandinelli 5,5 (dal 1′ st Zedadka 5,5)

Magnino 6

Corrado 5 (dal 26′ st Shpendi 5,5)

Saporiti 6

Popov 5,5

Panchina: Perisan, Filippis, Meznar, Indragoli, Bembnista, Belardinelli.

Allenatore: Matteo Andreoletti 5,5.

Arbitro Marinelli da 6,5

Nelle valutazioni di Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, l’arbitro Marinelli della sezione di Tivoli riceve un 6,5.

Lo stesso voto viene assegnato ai due assistenti, Ceolin e Laghezza.

Arbitro: Marinelli di Tivoli 6,5.

Assistenti: Ceolin 6,5 – Laghezza 6,5.

Espulsi: nessuno.

Il bilancio delle pagelle premia dunque la prestazione del Palermo, con Palumbo e Cassandro sugli scudi e numerosi compagni capaci di ottenere valutazioni elevate.

La squadra di Inzaghi conferma la propria forza e conquista tre punti importanti, mentre il numero cinque rosanero si prende la copertina della Gazzetta dello Sport grazie a una prestazione decisiva.