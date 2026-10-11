Alessandro Iori esalta il Palermo su TikTok: «Una rosa che fa paura. Inzaghi può dominare la Serie B e volare in Serie A»

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a impressionare e, dopo la vittoria per 4-2 sul campo dell’Empoli, arrivano parole di grande apprezzamento anche da Alessandro Iori, telecronista di DAZN, che attraverso un video pubblicato sul proprio profilo personale TikTok ha analizzato lo straordinario avvio di stagione della formazione rosanero.

Al centro della sua riflessione non ci sono soltanto i risultati ottenuti dalla squadra siciliana, ma soprattutto la qualità e la profondità di un organico che, secondo Iori, possiede tutte le caratteristiche per dominare il campionato di Serie B e conquistare la promozione diretta in Serie A.





Iori: «Guardate chi entra dalla panchina nel Palermo»

Nel video pubblicato sul suo profilo TikTok, Alessandro Iori ha voluto evidenziare un dettaglio particolarmente significativo della vittoria conquistata al Castellani: il livello dei calciatori inseriti da Filippo Inzaghi nel corso della ripresa.

«Vi faccio questi nomi: Hernani, Gabrielloni, Mazzitelli, Estevez, Peda. Sono i cinque giocatori che il Palermo ha fatto entrare dalla panchina nella partita vinta 4-2 in rimonta sul campo dell’Empoli».

Cinque nomi che raccontano la profondità della rosa rosanero e la possibilità, per l’allenatore, di intervenire durante le partite senza rinunciare alla qualità.

Un aspetto che, secondo il telecronista, rappresenta uno dei principali punti di forza del Palermo rispetto alle altre formazioni del campionato cadetto.

«Sedici punti in sei giornate e il miglior attacco del campionato»

L’analisi di Iori prosegue attraverso i numeri della squadra di Inzaghi, protagonista di una partenza particolarmente brillante.

«Più ancora che i numeri di questa stagione, 16 punti in sei giornate e solo due lasciati per strada con il pareggio di Avellino, più ancora dei 14 gol segnati, miglior attacco del campionato, sono quei cinque nomi entrati dalla panchina a dare la misura della forza e della profondità della rosa a disposizione di Pippo Inzaghi».

Il Palermo ha conquistato cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate, raccogliendo 16 punti sui 18 disponibili.

A questi risultati si aggiungono i 14 gol realizzati, un dato che certifica l’efficacia offensiva della formazione rosanero.

Eppure, per Alessandro Iori, nel suo intervento su TikTok, la vera dimostrazione della superiorità del Palermo non risiede esclusivamente nelle statistiche.

A colpire è soprattutto la disponibilità di alternative di alto livello, una caratteristica che può diventare determinante nell’arco di una stagione lunga e impegnativa.

«Il Palermo può dominare la Serie B e viaggiare verso la promozione»

Nella parte conclusiva del video pubblicato sul proprio profilo TikTok, il telecronista di DAZN si sbilancia sulle prospettive della squadra allenata da Filippo Inzaghi.

«Ecco perché il Palermo è destinato a recitare il ruolo della squadra dominatrice di questo campionato di Serie B, una rosa che fa paura e che promette di viaggiare a velocità supersonica verso l’unico traguardo ammissibile in questo campionato, ovvero la promozione diretta in Serie A».

Parole che testimoniano la grande impressione suscitata dalla formazione siciliana dopo il successo sul campo dell’Empoli.

Secondo Alessandro Iori, il Palermo possiede non soltanto un undici titolare competitivo, ma anche una panchina capace di garantire soluzioni tecniche e tattiche importanti in qualsiasi momento della partita.

Il successo per 4-2 al Castellani ha ulteriormente rafforzato questa convinzione, mostrando una squadra capace di reagire allo svantaggio e ribaltare il risultato grazie alla qualità dei propri interpreti.

Per il telecronista, dunque, il Palermo ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista assoluto nella corsa alla promozione.

Un giudizio particolarmente significativo, che arriva dopo appena sei giornate ma che fotografa la forza di un gruppo costruito per inseguire un obiettivo preciso: il ritorno in Serie A.