Gazzetta dello Sport: “Bari, Caserta resta appeso a un filo: Vivarini e Maran in pole per l’eventuale successione”

Il tecnico dirige l’allenamento, ma la società riflette. Sullo sfondo i primi nomi per il dopo-Caserta

Come riportato da Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, il futuro di Fabio Caserta sulla panchina del Bari è sempre più incerto. La società continua a riflettere e, nella migliore delle ipotesi, al tecnico calabrese potrebbe essere concessa un’ultima prova d’appello: la difficile trasferta di sabato a Empoli.

Ieri mattina i direttori Magalini e Di Cesare hanno avuto un lungo confronto con Caserta allo stadio San Nicola. Un faccia a faccia di cui — sottolinea ancora Franco Cirici della Gazzetta dello Sport — non è trapelato nulla. Bocche cucite, silenzio totale, come se ambiente e tifoseria dovessero rimanere all’oscuro delle reali intenzioni del club.

Caserta dirige l’allenamento sotto controllo: clima teso e società vigile

Nel pomeriggio, intanto, Caserta ha diretto il primo allenamento settimanale sul campetto dell’antistadio, sotto osservazione delle forze dell’ordine. Un dettaglio che conferma l’aria tesa che si respira attorno alla squadra e alla guida tecnica.

Secondo quanto riferito da Franco Cirici sulla Gazzetta dello Sport, il Bari avrebbe già iniziato a sondare un paio di profili in caso di esonero. I nomi sono noti:

Vincenzo Vivarini, ancora legato da un rapporto di stima con Luigi De Laurentiis;

Rolando Maran, considerato uno specialista nei subentri, come sanno bene Varese, Chievo e Brescia.

Verso Empoli, ma con ombre pesanti

La domanda che circola — e che Franco Cirici della Gazzetta dello Sport rilancia — è semplice: uno di loro potrebbe essere il successore di Caserta?

La società valuta, il tempo stringe e la sfida di Empoli rischia di essere decisiva come mai prima d’ora.