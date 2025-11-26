Franzoni e il quasi gol in Entella-Palermo: «Joronen eccezionale, questa B è un sogno»

Nel suo approfondimento per Repubblica Genova, Alessandra Fontana analizza il pareggio ottenuto dall’Entella contro il Palermo, un risultato che per i biancocelesti vale molto più di un punto. Come ricorda Fontana su Repubblica Genova, la squadra di Chiappella ha affrontato «a testa alta» una delle favorite del campionato, mantenendo l’imbattibilità del Sannazzari che dura da 14 mesi e conquistando nuove e importanti certezze.

Il centrocampista Andrea Franzoni, intervistato da Repubblica Genova nell’articolo di Alessandra Fontana, vede il bicchiere mezzo pieno: «La partita con il Palermo ci ha dato consapevolezza. Siamo una squadra forte e preparata». Per i liguri il pareggio è stato addirittura stretto, viste le occasioni create, anche se è mancato cinismo negli ultimi metri — come ha ammesso lo stesso Chiappella: «Ci è mancato un po’ di cinismo, tutto è allenabile».

Ancora Fontana su Repubblica Genova sottolinea che il gol decisivo è arrivato dal solito Tiritiello, capace di segnare tutti e sei i suoi gol stagionali proprio al Sannazzari. Franzoni, a sua volta protagonista con un tiro respinto da Joronen, commenta così: «Ho rivisto la scena decine di volte. Ha fatto una grande parata. È bello affrontare giocatori così forti, il livello è salito per tutti». La sfida ha dato ulteriore fiducia ai liguri, che ora dovranno lavorare su un attacco più incisivo.

L’articolo di Alessandra Fontana per Repubblica Genova prosegue con lo sguardo alla prossima sfida in trasferta sul campo caldo del Catanzaro, prevista sabato alle 17.15. L’Entella ha finora conquistato 15 punti, 13 dei quali in casa, e dovrà migliorare il rendimento lontano dal Sannazzari: «Sarà una partita difficile, ci stiamo preparando al meglio per dare tutto».

Franzoni, al suo primo anno in Serie B dopo gli undici gol della scorsa stagione tra campionato e Supercoppa, si dice consapevole del livello del torneo: «Mi aspettavo un campionato così competitivo, ci stiamo preparando e possiamo ancora migliorare». Infine, Repubblica Genova riporta le date fissate dalla Lega B: il Monza il 10 gennaio alle 15, il derby con la Sampdoria il 16 gennaio alle 20.30 e la trasferta con la Juve Stabia il 24 gennaio alle 15.