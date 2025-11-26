La Nazione: “Carrarese, guai muscolari per Julian Illanes «Spero di recuperare per il Palermo»”

Nel suo approfondimento per La Nazione, Gianluca Bondielli racconta l’attesa della Carrarese per la trasferta di Palermo, una gara che si preannuncia «una battaglia» anche per la possibile assenza di Julian Illanes. Come ricorda Bondielli su La Nazione, il difensore argentino è uscito all’intervallo contro la Reggiana per un fastidio al quadricipite e la sua presenza al Barbera resta in forte dubbio.

Illanes, intervistato da La Nazione nell’articolo di Gianluca Bondielli, spiega le proprie condizioni: «Mi sono sottoposto agli esami. Ho avvertito un fastidio al quadricipite e non volevo fare danni». Il difensore spera di essersi fermato in tempo, ma la valutazione definitiva arriverà solo dopo gli esiti medici.

Il giocatore ha analizzato anche il pareggio con la Reggiana, definita «una bella squadra che sa quello che fa». Secondo quanto racconta Bondielli per La Nazione, Illanes ritiene che il punto sia prezioso e che, se la Carrarese fosse riuscita a segnare, «la partita sarebbe stata diversa». Calabro, riferisce il difensore, ha chiesto alla squadra di continuare a lavorare così: «I risultati arriveranno».

Un passaggio importante dell’intervista riguarda la chiusura della curva e l’impatto sul rendimento casalingo. Illanes ammette che giocare senza ultras abbia inciso: «Non è stato lo stesso». Come riporta Gianluca Bondielli su La Nazione, il difensore spera che da dicembre la curva possa tornare a spingere la squadra «come ha sempre fatto».

Infine, non manca uno sguardo alla sfida di Palermo e a un avversario in particolare: Joel Pohjanpalo. Illanes lo definisce «uno tra gli attaccanti più forti e temibili del campionato», e la sua eventuale assenza renderebbe ancor più complicato il compito della Carrarese al Barbera.