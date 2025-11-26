Palermo, fiocco rosa in casa Ceccaroni: è nata Allegra

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 26, 2025

Fiocco rosa in casa rosanero. Il Palermo FC ha annunciato con un messaggio sui propri canali ufficiali la nascita di Allegra, figlia del difensore Pietro Ceccaroni. Il club ha rivolto le proprie congratulazioni al calciatore e alla sua famiglia, sottolineando la gioia per l’arrivo della nuova nata.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dai tifosi e dall’ambiente rosanero, che hanno fatto sentire la loro vicinanza al difensore in un momento così importante della sua vita.

Anche la redazione di Ilovepalermocalcio.com si unisce agli auguri al giocatore, celebrando la nascita della piccola Allegra e abbracciando simbolicamente la famiglia Ceccaroni.

Un momento di felicità che illumina il mondo rosanero mentre la squadra prosegue il suo percorso in campionato.

