Bari, svolta in panchina. Vivarini nuovo tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 26, 2025

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Bari è ormai vicino al cambio in panchina: la società biancorossa si prepara a sollevare dall’incarico Fabio Caserta, mentre si fa sempre più concreta l’ipotesi del ritorno di Vincenzo Vivarini.

La situazione in casa Bari è diventata insostenibile: dopo 12 giornate e appena 13 punti conquistati, i pugliesi occupano il 17º posto in classifica e non vincono dal 2 novembre, giorno del successo contro il Cesena. Da allora, un lungo filotto negativo ha convinto la dirigenza a intervenire per evitare che la stagione prenda una piega pericolosa.

Vivarini in pole: la società accelera

Come riferito da Gianluca Di Marzio, il Bari ha individuato in Vincenzo Vivarini il profilo ideale per provare a cambiare marcia. L’allenatore risolverà nelle prossime ore il contratto con il Pescara, aprendo la strada al suo ritorno in biancorosso.

Vivarini conosce già l’ambiente e lascia ottimi ricordi: alla guida del Bari chiuse la stagione al secondo posto, conquistando i play-off e arrivando fino alla finale, poi persa 1-0 contro la Reggiana.

Il nodo regolamentare è risolto

Il suo ritorno sarebbe possibile grazie alla modifica dell’accordo collettivo: gli allenatori esonerati in Serie B entro il 20 dicembre possono accettare un nuovo incarico nella stessa stagione. Una novità che permette a Vivarini di sedersi sulla panchina del Bari senza vincoli.

Nuovo corso in vista

La decisione non è ancora ufficiale, ma la strada è tracciata: Caserta verso l’esonero, Vivarini pronto a subentrare per tentare la risalita e restituire fiducia ad ambiente e tifosi.
Un cambio di passo che il Bari ritiene indispensabile per evitare ulteriori scivoloni.

