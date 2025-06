Gattuso e l’Hajduk Spalato si dicono addio: rescissione consensuale dopo una sola stagione

È già finita l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Hajduk Spalato. Dopo appena una stagione alla guida del club croato, l’allenatore italiano ha risolto consensualmente il contratto che lo legava ai biancorossi fino al 30 giugno 2026.

Arrivato lo scorso giugno, Gattuso ha concluso la sua esperienza con un terzo posto in campionato alle spalle di Dinamo Zagabria e Rijeka, mancando l’obiettivo titolo nelle ultime giornate. Il tecnico ha diretto 43 partite ufficiali, raccogliendo 20 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte, per una media di 1,72 punti a gara, e impiegando in totale 37 giocatori.

Nel comunicato ufficiale pubblicato dal club, si legge:

“L’Hajduk ha concordato la risoluzione consensuale del contratto con mister Gennaro Gattuso, che lascia Poljud insieme ai suoi collaboratori Luigi Riccio, Roberto Perrone, Bruno Dominici, Dino Tenderini e Marco Sangermani.”

L’esordio di Gattuso era stato positivo, con una vittoria in Conference League contro l’HB Tórshavn, e anche l’ultima uscita in campionato si è chiusa con una vittoria sul campo dello Šibenik. Tuttavia, l’eliminazione ai quarti di finale della Coppa di Croazia e un finale di stagione in calo hanno spinto entrambe le parti a chiudere l’esperienza in anticipo.

Il saluto del club si è concluso con parole di riconoscenza:

“Mister, La ringraziamo ancora una volta per tutto e Le auguriamo il meglio per il futuro, sia nella vita che nella carriera da allenatore!”

Per Gattuso, che in passato ha allenato Milan, Napoli e Valencia, si apre ora un nuovo capitolo, con il futuro professionale ancora tutto da scrivere.