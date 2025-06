Nell’amichevole disputata contro il Congo, il Mali è uscito sconfitto per 1-0. Decisiva la rete di Essende al 24′, che ha regalato il successo alla selezione congolese.

Tra le fila maliane, è rimasto in panchina per tutta la durata del match il difensore del Palermo, Salim Diakitè, convocato ma non impiegato dal commissario tecnico.