Venezia, attesa per la decisione di Di Francesco: Stroppa e Pecchia le alternative

Il Venezia resta in attesa della risposta di Eusebio Di Francesco sulla sua permanenza in panchina dopo la retrocessione in Serie B. Il tecnico ha ancora un anno di contratto, ma una decisione definitiva è attesa entro la fine della settimana.

Nel frattempo, il club valuta le alternative: i nomi caldi sono Giovanni Stroppa, già collaboratore del DS Antonelli al Monza, e Fabio Pecchia, esperto di promozioni dalla cadetteria. Due profili di esperienza per rilanciare il progetto lagunare.