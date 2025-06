Nations League: Spagna-Francia 5-4, Roja in finale contro il Portogallo

A Stoccarda va in scena uno dei match più spettacolari degli ultimi anni: la Spagna supera la Francia per 5-4 e conquista la finale della Nations League, dove affronterà il Portogallo. Protagonista assoluto Lamine Yamal, autore di una doppietta e di una prestazione da veterano nonostante i suoi 17 anni. In gol anche Nico Williams, Merino e Pedri per gli iberici. La Francia, sotto di tre reti, prova a reagire con Mbappé, Cherki e Kolo Muani, ma non basta. Un’autorete di Dani Vivian rende il finale incandescente, ma è la Spagna a festeggiare.

