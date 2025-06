Ufficiale: Pedro Obiang è un nuovo giocatore del Monza

Il Monza ha annunciato attraverso il proprio sito ufficiale l’ingaggio di Pedro Obiang, centrocampista classe 1992, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026, con rinnovo automatico legato al verificarsi di specifiche condizioni.

Nato ad Alcalá de Henares in Spagna e naturalizzato equatoguineano, Obiang è cresciuto calcisticamente nell’Atlético Madrid prima di approdare alla Sampdoria nel 2008. Con i blucerchiati ha debuttato in Serie A il 12 settembre 2010 contro la Juventus, collezionando 139 presenze e 4 reti in cinque stagioni.

Nel 2015 si è trasferito in Premier League, vestendo la maglia del West Ham per quattro stagioni (116 presenze, 3 gol), per poi tornare in Italia al Sassuolo nel 2019. Con i neroverdi ha disputato cinque campionati consecutivi in Serie A, diventando uno dei riferimenti della squadra e raggiungendo le 182 presenze complessive e 5 gol nel massimo campionato italiano.

Nell’ultima stagione è stato capitano e protagonista della promozione del Sassuolo in Serie A dopo la retrocessione del 2024, confermando le sue doti di regista affidabile ed esperto. A livello internazionale, Obiang conta 19 presenze e 3 reti con la Nazionale della Guinea Equatoriale.

Con questo innesto, il Monza aggiunge esperienza e qualità al proprio centrocampo in vista della stagione 2025/26.