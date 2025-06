Avellino, Iannarilli: «Scalata incredibile, piazza segnata dal 2018. I tifosi meritano la B»

Intervenuto a Gaeta in occasione di una rassegna dedicata a sport ed enogastronomia, Antony Iannarilli, portiere dell’Avellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni ripercorrendo la stagione appena conclusa, culminata con la promozione in Serie B.

Premiato per il suo contributo alla cavalcata vincente degli irpini nel Girone C di Serie C, Iannarilli ha evidenziato il valore del gruppo e il legame con una piazza storica come quella biancoverde. Le sue parole, riportate da TuttoC.com e Il Mattino, sottolineano l’importanza della conquista, anche sul piano emotivo:

«Siamo partiti in sordina, con diverse difficoltà, ma negli ultimi tre mesi ci siamo compattati e siamo stati protagonisti di una scalata incredibile. La piazza merita la B: l’aveva persa in tribunale nel 2018, non sul campo, e questo ha segnato tantissimo i tifosi».

Il portiere ha poi rimarcato la passione che si respira ad Avellino:

«Ad Avellino si vive e si respira calcio. Giocarci ti carica in modo incredibile».

Con la promozione ormai acquisita, il club guarda ora alla prossima stagione con l’obiettivo di consolidarsi tra i cadetti, spinto dal ritrovato entusiasmo della tifoseria.