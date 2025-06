Spezia, Elia dopo i playoff: «La delusione è tanta, ma ripartiremo»

Dopo la sconfitta nella finale playoff contro la Cremonese, Salvatore Elia ha affidato ai social un messaggio di commiato e riflessione. L’esterno dello Spezia ha pubblicato un lungo post su Instagram, esprimendo tutta l’amarezza per un epilogo amaro di stagione:

«Non è questo il finale che sognavamo e ci eravamo immaginati. La delusione è tanta, sarà difficile da metabolizzare questa sconfitta. È stata una stagione incredibile, fatta di un gruppo fantastico e speciale. Abbiamo dato tutto in ogni singola partita senza mai arrenderci anche nei momenti difficili».

Elia ha sottolineato l’orgoglio per il percorso della squadra, vicina a coronare un sogno condiviso da tutto l’ambiente spezzino:

«Stavamo per coronare un sogno di un’intera città ma anche un sogno che avevamo tutti noi nella nostra testa e nel cuore. Purtroppo a volte non tutto va come si desidera e bisogna accettarlo».

Infine, un pensiero ai tifosi e uno sguardo al futuro:

«Sarà un’estate lunga, ma adesso bisogna cercare di recuperare le energie per poi ripartire ancora più forti. Grazie a tutti voi che ci siete stati sempre vicini. Ci vediamo presto».

Il post di Elia conferma il forte legame con la piazza e chiude, almeno per ora, un capitolo importante della sua avventura in maglia aquilotta.