Cesena, primi contatti con Filippo Fusco per il ruolo di direttore sportivo

Il Cesena muove i primi passi per definire il nuovo assetto dirigenziale in vista del ritorno in Serie B. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la società romagnola ha avviato i contatti con Filippo Fusco, ex dirigente tra le altre di SPAL e Juventus U23.

Le parti si sarebbero già sentite e un incontro ufficiale sarebbe atteso a breve. Fusco viene considerato un profilo di esperienza, capace di operare sia con i giovani che con le prime squadre, e risponde all’identikit tracciato dal club per guidare l’area tecnica nel nuovo ciclo. L’obiettivo del Cesena è chiaro: chiudere l’accordo in tempi rapidi per iniziare a pianificare con decisione il mercato estivo.