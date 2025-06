Padova, incognita tra i pali: se parte Fortin, l’ex Palermo Micai è la prima scelta

Il Padova è al lavoro per costruire la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B, ma resta da sciogliere il nodo portiere. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, il futuro di Fortin è incerto: il giocatore è sul mercato e potrebbe lasciare il club in caso di un’offerta ritenuta congrua.

In caso di partenza, la prima scelta per sostituirlo è Alessandro Micai, ex Palermo e attualmente al Cosenza, reduce dalla retrocessione in Serie C. Il portiere avrebbe già manifestato disponibilità al trasferimento, rappresentando un’opzione d’esperienza per difendere i pali biancoscudati.

Nel frattempo, il club ha depositato la domanda d’iscrizione alla Serie B 2025/26, annunciando che le gare interne si disputeranno allo stadio di Piacenza.