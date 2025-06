Modena, Maran il piano B se salta D’Angelo: il tecnico piace ai Canarini

Il Modena riflette sul futuro della propria panchina dopo una stagione chiusa senza l’obiettivo playoff, mancato nonostante una rosa costruita per ambizioni importanti. La dirigenza sembra intenzionata a voltare pagina, con Paolo Mandelli destinato a non essere confermato.

Il nome in cima alla lista del direttore sportivo Davide Catellani resta Luca D’Angelo, reduce dalla delusione in extremis con lo Spezia. Tuttavia, la società emiliana ha già iniziato a valutare soluzioni alternative nel caso in cui l’ex tecnico del Pisa dovesse declinare l’offerta.

Secondo quanto riportato da CalcioModena.it, prende quota l’ipotesi Rolando Maran come piano B. Reduce dall’esperienza al Brescia, dove ha centrato una salvezza complicata sul campo, Maran è considerato un profilo esperto e duttile, abituato alle pressioni della Serie B.