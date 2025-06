TMW: “Cremonese, Stroppa verso l’addio: Gilardino in pole per la panchina”

La Cremonese si prepara al ritorno in Serie A ma, salvo sorprese, lo farà con un nuovo allenatore in panchina. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb, le possibilità di una separazione con Giovanni Stroppa sono sempre più concrete, nonostante l’allenatore abbia centrato l’obiettivo promozione.

Il club grigiorosso è già al lavoro per trovare un profilo adatto a guidare la squadra nella massima serie, e il nome in cima alla lista sarebbe quello di Alberto Gilardino. Attualmente sotto contratto con il Genoa, Gilardino è considerato il favorito per raccogliere l’eredità di Stroppa sulla panchina dello Zini. La situazione resta in evoluzione, ma la pista che porta all’ex attaccante campione del mondo sembra sempre più calda.