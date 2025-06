Francia, terremoto Lione: il club escluso dalla Ligue 1

Scossone nel calcio francese: l’Olympique Lione è stato retrocesso in Ligue 2 per decisione del DNCG, l’organo di controllo finanziario del calcio francese. Nonostante il sesto posto in campionato e la qualificazione alla prossima Europa League, il club non ha fornito garanzie economiche sufficienti per l’iscrizione alla Ligue 1.

Il presidente John Textor ha provato a difendere la posizione del club, ma senza successo. Il Lione potrà ora presentare ricorso, nella speranza di ribaltare una decisione che rischia di avere gravi conseguenze sportive e finanziarie.