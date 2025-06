Padova su Edoardo Pierozzi: piace anche a Vicenza e Benevento

Edoardo Pierozzi rientrerà alla Fiorentina dopo il prestito al Pescara, con cui ha conquistato la promozione in Serie B. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com , il Padova ha messo gli occhi sul duttile esterno classe 2001 fratello di Niccolò Pierozzi del Palermo.

Sul difensore ci sono anche Vicenza e Benevento, pronte a inserirsi per assicurarselo. Il mercato estivo partirà ufficialmente il 1° luglio, ma per Pierozzi non mancano le opzioni: il salto di categoria è possibile.