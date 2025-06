Sampdoria, nessun riscatto e dubbi sulla panchina

In casa Sampdoria è tempo di scelte importanti. Come riportato da Sky Sport e dal giornalista Marco Bovicelli, il club blucerchiato ha deciso di non esercitare i riscatti per nessuno dei giocatori in prestito: tra questi Sibilli, Veroli, Curto, Abiuso, Beruatto e Oudin. Le tempistiche ristrette non hanno permesso di chiudere le operazioni, ma non è escluso che si riapra il dialogo con le società proprietarie per alcuni nomi ritenuti ancora utili, come Sibilli e Veroli.

Intanto, sul fronte panchina, si attendono valutazioni definitive entro il weekend. Roberto Mancini Evani (detto “Evani”) resta tra le opzioni, dopo aver guidato la squadra in un momento complicato centrando l’obiettivo salvezza. La dirigenza rifletterà a 360 gradi, senza escludere la sua permanenza.