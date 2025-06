La Reggiana apre il suo mercato con due innesti under: il nuovo direttore sportivo Fracchiolla ha chiuso per Andrea Bozzolan e Francesco Vallarelli. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo X, il terzino classe 2004 arriva in prestito dal Milan dopo 32 presenze col Perugia, mentre il centrocampista dell’Empoli ha maturato esperienza in C tra Trento e Giugliano. Entrambi vestiranno granata nella prossima Serie B.

