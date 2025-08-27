Foti: «Il Palermo ha squadra ed entusiasmo, per me può vincere la Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 27, 2025

Salvatore Foti, ex vice di José Mourinho alla Roma e oggi alla ricerca della sua prima avventura da allenatore capo, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com del suo percorso e delle prospettive della nuova stagione, soffermandosi anche sul campionato di Serie B e sul ruolo del Palermo.

«La Serie B è un campionato molto difficile – ha spiegato Foti a TuttoMercatoWeb.com – puoi vincere o perdere contro chiunque. Il Palermo ha una squadra tale e un entusiasmo tale che inevitabilmente si troverà a lottare per vincere il campionato. E per me ce la farà anche a vincerlo».

L’allenatore, reduce da quattro stagioni al fianco di Mourinho tra Roma e Fenerbahçe, ha analizzato anche le possibili rivali dei rosanero: «Il match d’esordio ha fatto vedere che non è mai una passeggiata fare punti. Ho visto bene anche il Venezia, Stroppa è abituato a vincere. Mi incuriosisce l’Empoli che ha cambiato tanto, il Monza ha molti giocatori forti che sono rimasti. Le altre si giocheranno i playoff, con qualche sorpresa come sempre. Basta vedere cosa ha fatto in questi anni il Catanzaro».

Una valutazione netta quella di Foti, che non ha dubbi sui club più attrezzati per la promozione: «Se devo fare tre nomi, dico Palermo, Venezia e Monza».

