Pescara, ritorno di Verre sempre più vicino. Il Palermo pronto a coprire l’ingaggio

Il Pescara continua a muoversi sul mercato e prende sempre più quota l’ipotesi di un ritorno di Valerio Verre in biancazzurro. Come riportato da tuttopescaracalcio.com, l’operazione potrebbe concretizzarsi anche grazie alla disponibilità del Palermo, pronto a coprire quasi interamente lo stipendio annuale del centrocampista, rendendo così il prestito un’ipotesi concreta e sostenibile.

Il giocatore ha ormai sciolto ogni dubbio e si è convinto ad abbracciare nuovamente la piazza pescarese. Un eventuale arrivo di un difensore centrale di struttura fisica importante, anche se giovane e da far crescere, darebbe maggiore equilibrio al reparto e aprirebbe le porte all’innesto di qualità ed esperienza garantito da Verre.

Mezzala o trequartista, un’arma tattica in più

Verre rappresenterebbe un rinforzo prezioso per la mediana di Vivarini: può essere impiegato sia da mezzala che da trequartista, aumentando le opzioni offensive e portando duttilità in un campionato lungo e complesso.

Il Delfino prende tempo

Nonostante le condizioni favorevoli, sottolinea tuttopescaracalcio.com, il Pescara non ha ancora chiuso l’affare. La dirigenza valuta infatti anche altre opportunità di mercato prima di dare il via libera definitivo. Le prossime ore saranno decisive per capire se il ritorno di Verre diventerà realtà.