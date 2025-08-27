Finlandia, i convocati di Friis: c’è Pohjanpalo. Esordio per Marhiev e Jukkola

Il commissario tecnico Jacob Friis ha diramato la lista dei 26 convocati della Finlandia per le prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Norvegia e Polonia.

Oltre ai giovani Matti Peltola, Lucas Bergström, Ville Koski, Adam Marhiev, Santeri Väänänen, Topi Keskinen e Oiva Jukkola, protagonisti anche al recente Europeo Under 21, tornano in gruppo Adam Ståhl e Rasmus Schüller. Prima chiamata assoluta in Nazionale maggiore per Marhiev e Jukkola, mentre Bergström, Koski e Väänänen avevano già debuttato nel gennaio 2023.

La Finlandia scenderà in campo giovedì 4 settembre alle 18 a Oslo contro la Norvegia (stadio Ullevaal), e successivamente domenica 7 settembre alle 20:45 a Chorzów contro la Polonia (stadio Śląski). Attualmente i finlandesi guidano il girone con 7 punti in 4 partite, davanti a Olanda e Polonia.

L’elenco dei convocati

Portieri: Lukas Hradecky (AS Monaco), Viljami Sinisalo (Celtic FC), Lucas Bergström (RCD Mallorca).

Difensori: Robert Ivanov (Asteras Tripolis), Ville Tikkanen (HJK), Miro Tenho (Djurgårdens IF), Ville Koski (NK Istra 1961), Jere Uronen (Atromitos Athens), Nikolai Alho (Asteras Tripolis).

Centrocampisti: Adam Ståhl (Djurgårdens IF), Matti Peltola (DC United), Glen Kamara (Stade Rennais FC), Adam Marhiev (Aris Limassol), Santeri Väänänen (Rosenborg BK), Rasmus Schüller (Djurgårdens IF), Onni Valakari (San Diego FC), Fredrik Jensen (Aris Thessaloniki), Kaan Kairinen (AC Sparta Praha), Anssi Suhonen (Östers IF), Oliver Antman (Rangers FC), Topi Keskinen (Aberdeen FC), Oiva Jukkola (Ilves).

Attaccanti: Joel Pohjanpalo (Palermo FC), Benjamin Källman (Hannover 96), Teemu Pukki (HJK), Robin Lod (Minnesota United FC).