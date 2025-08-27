Catanzaro, fatta per Di Francesco dal Palermo
Il Catanzaro piazza un colpo importante per il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è ormai definito l’arrivo di Federico Di Francesco dal Palermo.
L’esterno classe 1994, legato ai rosanero da un contratto fino al 2026, era in uscita dopo il via libera concesso dal tecnico Pippo Inzaghi. Il Catanzaro, allenato da Alberto Aquilani, ha chiuso l’operazione superando la concorrenza di altri club interessati, tra cui l’Empoli.
Con Di Francesco, il Catanzaro si assicura esperienza e qualità sulle corsie offensive in vista di un campionato di Serie B che si preannuncia altamente competitivo.