Finlandia, vittoria netta: 2-0 alla Nuova Zelanda. Gol per Pohjanpalo, panchina per Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
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Arrivano conferme importanti dalla sosta per le nazionali: la Finlandia supera 2-0 la Nuova Zelanda in amichevole e tra i protagonisti c’è anche Joel Pohjanpalo.

Nuova Zelanda-Finlandia, Pohjanpalo in gol: il rosanero sblocca l’amichevole (VIDEO)


L’attaccante del Palermo ha sbloccato il match al 25’ del primo tempo, firmando l’1-0 con un colpo di testa preciso sugli sviluppi di calcio d’angolo. Un gol da centravanti puro, che aveva indirizzato subito la gara sui binari favorevoli alla selezione finlandese.

Pohjanpalo è stato impiegato soltanto nella prima frazione di gioco, lasciando poi il campo all’intervallo, ma il suo contributo è stato determinante nell’economia del risultato. La Finlandia ha poi chiuso i conti nella ripresa con il raddoppio all’85’ firmato da Oksanen, fissando il punteggio sul definitivo 0-2.

Tra i convocati anche Joronen, portiere del Palermo, che è rimasto però in panchina per tutta la durata dell’incontro.

Per il Palermo arrivano segnali incoraggianti: Pohjanpalo continua a trovare il gol anche in nazionale e si presenta al rush finale di stagione con fiducia e condizione, elementi fondamentali per alimentare le ambizioni rosanero.

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