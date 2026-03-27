Tuttosport: “Il Frosinone ci crede. Calendario in aiuto per la A diretta”

Alla ripresa del campionato scatterà la volata per la promozione diretta in Serie A, con quattro squadre coinvolte nella corsa ai primi due posti. Come analizza Tuttosport, il margine ridotto tra le contendenti rende ogni dettaglio determinante in questo finale di stagione.

Nel suo approfondimento, Gianluca Scaduto evidenzia come il calendario possa incidere in maniera significativa sugli equilibri. Il Frosinone, ad esempio, affronterà solo due trasferte nelle ultime sei gare, ma il dato va letto con attenzione: la formazione di Alvini ha costruito gran parte del proprio bottino lontano da casa, con un rendimento esterno superiore a quello interno.





Secondo Tuttosport, uno degli aspetti più rilevanti per i ciociari resta la gestione degli scontri diretti, dove il Frosinone si trova in svantaggio sia con il Venezia che con il Monza. Un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo in caso di arrivo a pari punti, obbligando la squadra di Alvini a chiudere davanti in classifica.

Come sottolinea Gianluca Scaduto, tra gli incroci più attesi c’è Frosinone-Palermo, già terminata 0-0 all’andata. Un confronto che potrebbe indirizzare la corsa dei rosanero, chiamati anche all’ultimo turno alla delicata trasferta di Venezia. Un doppio scontro diretto che rappresenta allo stesso tempo un rischio e un’opportunità.

Il Palermo di Inzaghi, infatti, si trova a inseguire e dovrà necessariamente cambiare passo. Come evidenzia Tuttosport, le prossime due gare – in casa contro l’Avellino e in trasferta a Frosinone – saranno decisive per tenere vive le ambizioni di promozione diretta. In caso contrario, l’obiettivo diventerebbe quello di ottenere il miglior piazzamento possibile in ottica playoff.

Gianluca Scaduto sottolinea come, nonostante le difficoltà, i rosanero restino una delle squadre più attrezzate per gli spareggi promozione, grazie a storia, qualità della rosa e possibilità di sfruttare il regolamento favorevole a chi chiude nelle prime posizioni.