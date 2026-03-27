Nuova Zelanda-Finlandia, Pohjanpalo in gol: il rosanero sblocca l’amichevole (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 083845

Arrivano segnali importanti anche dalla sosta per le nazionali. Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, è andato a segno nell’amichevole tra Nuova Zelanda e Finlandia, siglando il gol del vantaggio al 25’ del primo tempo.

La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il centravanti finlandese bravo a colpire di testa da centro area e a indirizzare il pallone nell’angolino basso. Un gol da vero numero nove, che conferma il momento positivo dell’attaccante rosanero anche lontano da Palermo.


Pohjanpalo è partito titolare nella sfida contro la Nuova Zelanda, mentre tra i pali della Finlandia c’è anche un volto noto ai tifosi rosanero: il portiere Joronen, rimasto però in panchina in questo match.

La partita è ancora in corso, ma il Palermo può già sorridere: il suo attaccante di riferimento continua a trovare la via del gol, portando fiducia e condizione anche in vista del finale di stagione in Serie B.

 

Altre notizie

Screenshot 2026-03-27 085750

Tuttosport: “Il Frosinone ci crede. Calendario in aiuto per la A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 072303

Biffi ricorda Ferrara: «Per me era come un padre. Palermo merita la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
palermo carrarese 5-0 (95) vasic

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic cerca spazio: sprint e sacrificio per convincere Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (148) magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, allarme giallo in difesa: Inzaghi studia le mosse per evitare l’emergenza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 064357

Filippo Ranocchia si racconta: «Siamo pronti e determinati. Palermo mi ha cambiato, ora voglio superare il mio record»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
2e0022dcb7

Corriere dello Sport: “Italia, Tonali e Kean accendono la speranza: ora Zenica vale il Mondiale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
palermo frosinone 0-0 (60) pierozzi

Corriere dello Sport: “Serie B, sprint finale decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
930b1d20d7

Corriere dello Sport: “Avellino, effetto Ballardini: Palumbo guida la risalita e sogna il colpo al Barbera”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (69)

Corriere dello Sport: “Palermo, difesa da record: Bani firma il primato. Inzaghi trova nuove armi per il rush finale”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 054923

Italia, esultanza per la Bosnia: il video fa discutere e scatena le polemiche social

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
file3 - 2026-03-26T212027.900

Playoff Mondiali 2026: in finale sarà Bosnia-Erzegovina-Italia. Il programma completo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026
file21 (2)

Italia-Irlanda del Nord, Gattuso: «Abbiamo faticato, ora testa alla finale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 26, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-27 085750

Tuttosport: “Il Frosinone ci crede. Calendario in aiuto per la A diretta”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 083845

Nuova Zelanda-Finlandia, Pohjanpalo in gol: il rosanero sblocca l’amichevole (VIDEO)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Fabio-Capello (1)

Gazzetta dello Sport: “Capello: «Italia lenta ma con orgoglio. Tonali decisivo, Kean ci porta lontano»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
Screenshot 2026-03-27 072303

Biffi ricorda Ferrara: «Per me era come un padre. Palermo merita la Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026
palermo carrarese 5-0 (95) vasic

Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic cerca spazio: sprint e sacrificio per convincere Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 27, 2026