Nuova Zelanda-Finlandia, Pohjanpalo in gol: il rosanero sblocca l’amichevole (VIDEO)
Arrivano segnali importanti anche dalla sosta per le nazionali. Joel Pohjanpalo, attaccante del Palermo, è andato a segno nell’amichevole tra Nuova Zelanda e Finlandia, siglando il gol del vantaggio al 25’ del primo tempo.
La rete è arrivata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con il centravanti finlandese bravo a colpire di testa da centro area e a indirizzare il pallone nell’angolino basso. Un gol da vero numero nove, che conferma il momento positivo dell’attaccante rosanero anche lontano da Palermo.
Pohjanpalo è partito titolare nella sfida contro la Nuova Zelanda, mentre tra i pali della Finlandia c’è anche un volto noto ai tifosi rosanero: il portiere Joronen, rimasto però in panchina in questo match.
La partita è ancora in corso, ma il Palermo può già sorridere: il suo attaccante di riferimento continua a trovare la via del gol, portando fiducia e condizione anche in vista del finale di stagione in Serie B.
Leo Walta ➡️ Joel Pohjanpalo! 😍#Huuhkajat #MeOlemmeSuomi pic.twitter.com/DKS6wWhl6U
— Huuhkajat (@Huuhkajat) March 27, 2026