Feralpisalò-Palermo, Corini: «Ottimo andamento nelle ultime gare»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Fastidio non essere in vetta? No perché abbiamo fatto alti e bassi. Abbiamo avuto un periodo negativo e nelle ultime abbiamo raggiunto un ottimo andamento. Stiamo pagando quel periodo negativo ma abbiamo qualcosa da scontare. Di conseguenza abbiamo avversarie toste con mercato importante ma abbiamo acquisito consapevolezza e ciò ci ha reso più squadra e il campionato definisce una classifica con un percorso mediamente lungo».