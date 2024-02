Feralpisalò-Palermo, Corini: «Affronteremo squadra in salute, non dobbiamo accontentarci»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Salto di qualità? Conta una partita alla volta. La partita di sabato è fondamentale per definire un percorso e abbiamo piena consapevolezza, ci sentiamo in un momento simile a quello prima di Cittadella. Purtroppo lì non è andata e abbiamo dovuto ricominciare da capo. Adesso contro la Feralpisalò affrontiamo una squadra in piena salute che ha retto in inferiorità pareggiando all’ultimo. Zaffaroni sta facendo un ottimo lavoro e abbiamo voglia di mettere in campo qual qualcosa in più. Quando fai un salto è quello dopo che conta di più. Voglio vedere dei miglioramenti senza accontentarci e dunque c’è piena consapevolezza dell’importanza della gara. Abbiamo le caratteristiche per battere la Feralpi con la consapevolezza di affrontare una squadra in salute».