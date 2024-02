Feralpisalò-Palermo, Corini: «La qualità è molto importante, questa squadra ha avuto le palle di giocarsi le partite»

Il tecnico del Palermo Eugenio Corini ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro la Feralpisalò.

Ecco le sue parole:

«Sono bastati i due innesti per dare sicurezza o già c’era qualcosa? Io spesso a volte vi leggo e a volte no e mi piacerebbe da parte vostra un’analisi più profonda. Anche quest’anno abbiamo cambiato giocatori e ambizioni e uno che mediamente guarda vede delle cose. I ragazzi che sono stati acquistati è difficile che in pochi allenamenti sia pienamente integrato. Di conseguenza la qualità è molto importante e questa squadra ha avuto le palle di giocarsi le partite. Questo coraggio siamo andati a giocarci le partite e forzando alcune cose non si sarebbe prodotto nulla. Questa squadra ha accettato qualche rischio. Abbiamo valutato con il mercato alcune situazioni ed è importante che anche voi capiste alcune situazioni perché nulla arriva dal cielo. Fa parte di questo lavoro e vado avanti».